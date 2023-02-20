Teenage Hadebe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teenage Hadebe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Teenage Hadebe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Teenage Hadebe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Teenage Hadebe 17 Eylül 1995 tarihinde Bulawayo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Zimbabve uyrukludur.Gerçek adı da Teenage Lingani Habede şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Teenage Hadebe Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ASM International yapmaktadır. Teenage Hadebe, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Houston Dynamo FC futbol takımında oynamaktadır. Houston Dynamo FC takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Teenage Hadebe'nin Houston Dynamo FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Teenage Hadebe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/Teenage-hadebe-297826170427190/

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Teenage Hadebe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Teenage Hadebe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Teenage Hadebe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Teenage Hadebe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Bantu

1 Ocak 2015 yılında The Highlanders

1 Ocak 2016 yılında Chicken Inn FC

3 Temmuz 2017 yılında Kaizer Chiefs

14 Temmuz 2019 yılında Y. Malatyaspor

7 Temmuz 2021 yılında Houston

Teenage Hadebe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Teenage Hadebe şuan Houston Dynamo FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Teenage Hadebe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zimbabve takımında 15 numaralı formasıyla 16 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 4 gol atmıştır.

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