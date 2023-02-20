Sebastian Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Ferreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Ferreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Ferreira 13 Şubat 1998 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Sebastián Ferreira Vidal şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Ferreira Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Sebastian Ferreira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Houston Dynamo FC futbol takımında oynamaktadır. Houston Dynamo FC takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Ferreira'nin Houston Dynamo FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Ferreira Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/sebasferreira11

Haberin Devamı

Sebastian Ferreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Ferreira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sebastian Ferreira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Ferreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2016 yılında Olimpia

1 Temmuz 2017 yılında Independiente

30 Haziran 2018 yılında Olimpia

2 Temmuz 2018 yılında Monarcas Morelia

29 Ocak 2020 yılında Libertad

30 Haziran 2020 yılında Monarcas Morelia

1 Temmuz 2020 yılında Mazatlán FC

2 Temmuz 2020 yılında Libertad

30 Haziran 2021 yılında Mazatlán FC

1 Temmuz 2021 yılında Libertad

18 Ocak 2022 yılında Houston

Sebastian Ferreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Ferreira şuan Houston Dynamo FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Club Olimpia

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.