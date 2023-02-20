Nelson Quinones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelson Quinones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nelson Quinones adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nelson Quinones Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nelson Quinones 20 Ağustos 2002 tarihinde Tumaco şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Nelson Giovany Quiñónes Iturre şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nelson Quinones Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nelson Quinones, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Houston Dynamo FC futbol takımında oynamaktadır. Houston Dynamo FC takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nelson Quinones'nin Houston Dynamo FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nelson Quinones Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nelson Quinones isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nelson Quinones Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nelson Quinones futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Once Caldas

27 Temmuz 2022 yılında Houston

30 Haziran 2023 yılında Once Caldas

Nelson Quinones Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nelson Quinones şuan Houston Dynamo FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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