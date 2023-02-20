Franco Escobar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Escobar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Escobar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Escobar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Escobar 21 Şubat 1995 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Franco Nicolás Escobar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Escobar Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Francisco Culasso yapmaktadır. Franco Escobar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Houston Dynamo FC futbol takımında oynamaktadır. Houston Dynamo FC takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Franco Escobar'nin Houston Dynamo FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Franco Escobar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/francoeescobar

http://www.instagram.com/franco.n.escobar/

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Franco Escobar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franco Escobar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Franco Escobar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Escobar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Newell's

1 Ocak 2018 yılında Atlanta

9 Şubat 2021 yılında Newell's

11 Aralık 2021 yılında Atlanta

12 Aralık 2021 yılında LAFC

12 Ocak 2023 yılında Houston

Franco Escobar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Escobar şuan Houston Dynamo FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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