Charles Auguste kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charles Auguste Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charles Auguste adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Charles Auguste Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Charles Auguste 25 Kasım 1999 tarihinde Montréal, Québec şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kanada,Haiti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Charles Auguste Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OBELISQ yapmaktadır. Charles Auguste, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Houston Dynamo FC futbol takımında oynamaktadır. Houston Dynamo FC takımına 21 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Charles Auguste'nin Houston Dynamo FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Charles Auguste Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Charles Auguste futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
21 Aralık 2022 yılında Houston
Charles Auguste Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Charles Auguste şuan Houston Dynamo FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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