Beto Avila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beto Avila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Beto Avila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Beto Avila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Beto Avila 16 Ekim 2000 tarihinde Austin, Texas şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Roberto Avila şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Beto Avila Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProConnect Soccer yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Houston Dynamo FC futbol takımında oynamaktadır. Houston Dynamo FC takımına 6 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Beto Avila'nin Houston Dynamo FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Beto Avila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Beto Avila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Beto Avila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Beto Avila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Lonestar

22 Nisan 2019 yılında Bold FC

30 Kasım 2019 yılında Lonestar

6 Aralık 2019 yılında Bold FC

14 Haziran 2021 yılında FC Edmonton

6 Ağustos 2021 yılında Bold FC

17 Şubat 2022 yılında Houston 2

6 Mayıs 2022 yılında Houston

Beto Avila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Beto Avila şuan Houston Dynamo FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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