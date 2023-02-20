Juan Castilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Castilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Castilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Castilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Castilla 27 Temmuz 2004 tarihinde Cali şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Kolombiya,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Juan Andres Castillo Lozano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Castilla Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Houston Dynamo FC futbol takımında oynamaktadır. Houston Dynamo FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Juan Castilla'nin Houston Dynamo FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Castilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Castilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Castilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Castilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Houston Academy

7 Mart 2020 yılında RGV FC Toros

30 Kasım 2020 yılında Houston Academy

1 Ocak 2021 yılında Houston

Juan Castilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Castilla şuan Houston Dynamo FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Juan Castilla Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Houston Dynamo Academy

Kolombiya U20 takımında 13 numaralı formasıyla 25 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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