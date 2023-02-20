Thor Ulfarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thor Ulfarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thor Ulfarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thor Ulfarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thor Ulfarsson 27 Aralık 2000 tarihinde Reykjavík şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Þorleifur Úlfarsson / Thorleifur Úlfarsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thor Ulfarsson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Houston Dynamo FC futbol takımında oynamaktadır. Houston Dynamo FC takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Thor Ulfarsson'nin Houston Dynamo FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thor Ulfarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thor Ulfarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Thor Ulfarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thor Ulfarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Mart 2019 yılında Breidablik

22 Mart 2019 yılında Augnablik

16 Ekim 2019 yılında Breidablik

22 Şubat 2020 yılında Augnablik

28 Ağustos 2020 yılında Breidablik

29 Ağustos 2020 yılında Víkingur Ó.

3 Temmuz 2021 yılında Breidablik

1 Ağustos 2021 yılında Blue Devils

11 Ocak 2022 yılında Houston

Thor Ulfarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thor Ulfarsson şuan Houston Dynamo FC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Thor Ulfarsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U21 takımında 14 numaralı formasıyla 3 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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