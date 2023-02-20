İfunanyachi Achara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İfunanyachi Achara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İfunanyachi Achara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İfunanyachi Achara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İfunanyachi Achara 28 Eylül 1997 tarihinde Enugu şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İfunanyachi Achara Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remington Ellis Management yapmaktadır. İfunanyachi Achara, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Houston Dynamo FC futbol takımında oynamaktadır. Houston Dynamo FC takımına 22 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. İfunanyachi Achara'nin Houston Dynamo FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İfunanyachi Achara Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/acharaify10

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http://www.instagram.com/acharaaa_ify10

http://www.facebook.com/Ifunanyachi-Achara-TFC-103638034594898

İfunanyachi Achara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İfunanyachi Achara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

İfunanyachi Achara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İfunanyachi Achara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2018 yılında Black Rock FC

1 Ağustos 2018 yılında Georgetown

1 Mayıs 2019 yılında Black Rock FC

1 Ağustos 2019 yılında Georgetown

9 Ocak 2020 yılında Toronto

22 Kasım 2022 yılında Houston

İfunanyachi Achara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İfunanyachi Achara şuan Houston Dynamo FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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