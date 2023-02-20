Daniel Steres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Steres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Steres kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Steres ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniel Steres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Steres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Steres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Steres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Steres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Steres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Steres 11 Kasım 1990 tarihinde Burbank, California şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Steres Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Wave Sports yapmaktadır. Daniel Steres, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Houston Dynamo FC futbol takımında oynamaktadır. Houston Dynamo FC takımına 12 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Steres'nin Houston Dynamo FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniel Steres Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/dsteres44

http://www.instagram.com/dsteres44/

Daniel Steres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Steres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Daniel Steres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Steres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ocak 2012 yılında Chivas USA

1 Şubat 2012 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2012 yılında Ventura County

22 Haziran 2012 yılında Seattle

1 Ocak 2013 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2013 yılında Wilmington

1 Mart 2014 yılında LA Galaxy II

17 Aralık 2015 yılında Los Angeles

12 Aralık 2021 yılında Houston

Daniel Steres kimdir

Daniel Steres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Steres şuan Houston Dynamo FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Calabasas High School, DMS 11

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Daniel Steres nereli

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