Adam Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Castro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Castro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Castro {dogum-tarihi} tarihinde Mallama şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Adam Yael Castro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Castro Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adam Castro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Boca Juniors de Cali futbol takımında oynamaktadır. Club Boca Juniors de Cali takımına - tarihinde katılmıştır. Adam Castro'nin Club Boca Juniors de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adam Castro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Castro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Castro şuan Club Boca Juniors de Cali takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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