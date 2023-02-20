Jhon Pajaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Pajaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhon Pajaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhon Pajaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhon Pajaro 14 Temmuz 2004 tarihinde Santa Marta şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhon David Pájaro Berrio şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhon Pajaro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Proball Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Boca Juniors de Cali futbol takımında oynamaktadır. Club Boca Juniors de Cali takımına - tarihinde katılmıştır. Jhon Pajaro'nin Club Boca Juniors de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhon Pajaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhon Pajaro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jhon Pajaro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhon Pajaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhon Pajaro şuan Club Boca Juniors de Cali takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Jhon Pajaro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U16 takımında 19 numaralı formasıyla 25 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.