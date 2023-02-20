Jefferson Churi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson Churi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jefferson Churi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jefferson Churi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jefferson Churi 2 Eylül 2002 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jefferson David Churi León şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jefferson Churi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jefferson Churi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Boca Juniors de Cali futbol takımında oynamaktadır. Club Boca Juniors de Cali takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jefferson Churi'nin Club Boca Juniors de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jefferson Churi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jefferson Churi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jefferson Churi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jefferson Churi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Quindío

27 Ocak 2023 yılında CBJ Cali

Jefferson Churi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jefferson Churi şuan Club Boca Juniors de Cali takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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