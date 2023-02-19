Klisman Cabrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Klisman Cabrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Klisman Cabrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Klisman Cabrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Klisman Cabrera 6 Şubat 2003 tarihinde Quibdó şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Klisman Smith Cabrera Moreno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Klisman Cabrera Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OF yapmaktadır. Klisman Cabrera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Boca Juniors de Cali futbol takımında oynamaktadır. Club Boca Juniors de Cali takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Klisman Cabrera'nin Club Boca Juniors de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Klisman Cabrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Klisman Cabrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Klisman Cabrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Klisman Cabrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında CBJ Cali

Klisman Cabrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Klisman Cabrera şuan Club Boca Juniors de Cali takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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