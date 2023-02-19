Jose Cabarcas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Cabarcas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Cabarcas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Cabarcas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Cabarcas 29 Ekim 2001 tarihinde Soplaviento şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da José Carlos Cabarcas Pérez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Cabarcas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Boca Juniors de Cali futbol takımında oynamaktadır. Club Boca Juniors de Cali takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jose Cabarcas'nin Club Boca Juniors de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Cabarcas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Cabarcas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jose Cabarcas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Cabarcas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Quindío

1 Temmuz 2021 yılında CBJ Cali

Jose Cabarcas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Cabarcas şuan Club Boca Juniors de Cali takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.