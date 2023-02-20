Ronald Angulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronald Angulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronald Angulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronald Angulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronald Angulo 21 Temmuz 2001 tarihinde Tumaco şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Ronald Angulo Satizabal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronald Angulo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Boca Juniors de Cali futbol takımında oynamaktadır. Club Boca Juniors de Cali takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ronald Angulo'nin Club Boca Juniors de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ronald Angulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ronald Angulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ronald Angulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronald Angulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında CBJ Cali

Ronald Angulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronald Angulo şuan Club Boca Juniors de Cali takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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