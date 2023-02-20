Jan Lucumi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Lucumi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Lucumi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Lucumi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Lucumi 11 Şubat 2004 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jan Franc Lucumi González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Lucumi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSAFOOTBALL GROUP yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Boca Juniors de Cali futbol takımında oynamaktadır. Club Boca Juniors de Cali takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jan Lucumi'nin Club Boca Juniors de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jan Lucumi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Lucumi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Lucumi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Lucumi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında CBJ Cali

Jan Lucumi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Lucumi şuan Club Boca Juniors de Cali takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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