Armando Ballesteros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armando Ballesteros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Armando Ballesteros kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Armando Ballesteros ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Armando Ballesteros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armando Ballesteros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Armando Ballesteros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armando Ballesteros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armando Ballesteros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armando Ballesteros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armando Ballesteros 2 Ağustos 2001 tarihinde Caloto şehrinde doğmuştur.  Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Armando Ballesteros Torres şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armando Ballesteros Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Boca Juniors de Cali futbol takımında oynamaktadır. Club Boca Juniors de Cali takımına - tarihinde katılmıştır. Armando Ballesteros'nin Club Boca Juniors de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Armando Ballesteros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Armando Ballesteros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Armando Ballesteros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armando Ballesteros kimdir

Armando Ballesteros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armando Ballesteros şuan Club Boca Juniors de Cali takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Armando Ballesteros nereli

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