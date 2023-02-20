Miguel Medina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Medina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Medina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Medina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Medina 8 Ocak 2005 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Ángel Medina Riascos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Medina Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Boca Juniors de Cali futbol takımında oynamaktadır. Club Boca Juniors de Cali takımına - tarihinde katılmıştır. Miguel Medina'nin Club Boca Juniors de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Miguel Medina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel Medina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miguel Medina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Medina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Medina şuan Club Boca Juniors de Cali takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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