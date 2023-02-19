Elber Olaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elber Olaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elber Olaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elber Olaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elber Olaya 18 Temmuz 2003 tarihinde Litoral de San Juan şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Elber Yanid Olaya Ibargüen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elber Olaya Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Boca Juniors de Cali futbol takımında oynamaktadır. Club Boca Juniors de Cali takımına - tarihinde katılmıştır. Elber Olaya'nin Club Boca Juniors de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Elber Olaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elber Olaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elber Olaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elber Olaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elber Olaya şuan Club Boca Juniors de Cali takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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