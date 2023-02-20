Juan Vergara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Vergara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Vergara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Vergara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Vergara 10 Haziran 2000 tarihinde Jamundí şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Camilo Vergara Romero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Vergara Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Boca Juniors de Cali futbol takımında oynamaktadır. Club Boca Juniors de Cali takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Vergara'nin Club Boca Juniors de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Vergara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Vergara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Vergara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Vergara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Eylül 2018 yılında Patriotas

2 Şubat 2019 yılında Llaneros FC

1 Ocak 2020 yılında Bilinmiyor

27 Ocak 2023 yılında CBJ Cali

Juan Vergara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Vergara şuan Club Boca Juniors de Cali takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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