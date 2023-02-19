Kevin Sandoval kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Sandoval Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Sandoval adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Sandoval Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Sandoval 13 Ocak 1993 tarihinde Palmar de Varela şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Kevin David Sandoval Rudas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Sandoval Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Sandoval, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Boca Juniors de Cali futbol takımında oynamaktadır. Club Boca Juniors de Cali takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Sandoval'nin Club Boca Juniors de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Sandoval Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Sandoval isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Sandoval Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Sandoval futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Junior FC

1 Temmuz 2014 yılında Barranquilla FC

31 Aralık 2016 yılında Junior FC

1 Şubat 2017 yılında Valledupar

13 Ocak 2019 yılında Boyacá Chicó

1 Ocak 2020 yılında Atlético FC

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

7 Temmuz 2022 yılında CBJ Cali

Kevin Sandoval Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Sandoval şuan Club Boca Juniors de Cali takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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