Juan Serrano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Serrano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juan Serrano kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juan Serrano ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Juan Serrano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Serrano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juan Serrano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Serrano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Serrano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Serrano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Serrano 8 Ocak 1999 tarihinde Barrancabermeja şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Sebastián Serrano şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Serrano Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Serrano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Boca Juniors de Cali futbol takımında oynamaktadır. Club Boca Juniors de Cali takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Serrano'nin Club Boca Juniors de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Serrano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Serrano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Juan Serrano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Serrano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Alianza Petrol.

1 Temmuz 2021 yılında Real Santander

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında CBJ Cali

Juan Serrano kimdir

Juan Serrano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Serrano şuan Club Boca Juniors de Cali takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alianza Petrolera

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Juan Serrano nereli

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