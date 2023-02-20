Jossimar Chaverra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jossimar Chaverra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jossimar Chaverra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jossimar Chaverra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jossimar Chaverra 12 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jossimar Chaverra Palacios şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jossimar Chaverra Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Boca Juniors de Cali futbol takımında oynamaktadır. Club Boca Juniors de Cali takımına - tarihinde katılmıştır. Jossimar Chaverra'nin Club Boca Juniors de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jossimar Chaverra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jossimar Chaverra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jossimar Chaverra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jossimar Chaverra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jossimar Chaverra şuan Club Boca Juniors de Cali takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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