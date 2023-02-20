Hermes Angulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hermes Angulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hermes Angulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hermes Angulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hermes Angulo 16 Mayıs 2000 tarihinde Guapi şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Hermes Angulo Perlaza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hermes Angulo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Boca Juniors de Cali futbol takımında oynamaktadır. Club Boca Juniors de Cali takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Hermes Angulo'nin Club Boca Juniors de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hermes Angulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hermes Angulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hermes Angulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hermes Angulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında CBJ Cali

Hermes Angulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hermes Angulo şuan Club Boca Juniors de Cali takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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