Kevin Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Nunez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Nunez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Nunez 29 Eylül 2001 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Andrés Nuñez Lugo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Nunez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Nunez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Boca Juniors de Cali futbol takımında oynamaktadır. Club Boca Juniors de Cali takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Nunez'nin Club Boca Juniors de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Nunez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Nunez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Nunez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Nunez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında CBJ Cali

1 Temmuz 2021 yılında Quindío

9 Temmuz 2022 yılında CBJ Cali

31 Aralık 2023 yılında Quindío

Kevin Nunez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Nunez şuan Club Boca Juniors de Cali takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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