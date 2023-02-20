Brayan Bermudez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brayan Bermudez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brayan Bermudez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brayan Bermudez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brayan Bermudez 2 Kasım 1995 tarihinde Apartadó şehrinde doğmuştur. 1,60 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Brayan Bermúdez Mazo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brayan Bermudez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brayan Bermudez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Boca Juniors de Cali futbol takımında oynamaktadır. Club Boca Juniors de Cali takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brayan Bermudez'nin Club Boca Juniors de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brayan Bermudez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brayan Bermudez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brayan Bermudez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brayan Bermudez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2015 yılında Tolima B

1 Temmuz 2017 yılında Leones FC

27 Nisan 2018 yılında Kokkolan PV

29 Haziran 2018 yılında Pallo-Kerho 37

3 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

27 Ocak 2023 yılında CBJ Cali

Brayan Bermudez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brayan Bermudez şuan Club Boca Juniors de Cali takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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