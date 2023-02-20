Saramys Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saramys Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saramys Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saramys Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saramys Rodriguez 2 Mart 1993 tarihinde Valledupar şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Saramys De Jesús Rodríguez Guillén şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saramys Rodriguez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saramys Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Boca Juniors de Cali futbol takımında oynamaktadır. Club Boca Juniors de Cali takımına 25 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Saramys Rodriguez'nin Club Boca Juniors de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saramys Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saramys Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saramys Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saramys Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Patriotas

1 Temmuz 2017 yılında Valledupar

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

25 Ağustos 2022 yılında CBJ Cali

Saramys Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saramys Rodriguez şuan Club Boca Juniors de Cali takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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