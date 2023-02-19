Killiam Navas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Killiam Navas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Killiam Navas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Killiam Navas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Killiam Navas 15 Ağustos 2003 tarihinde Cali şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Killiam Enrique Navas Castillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Killiam Navas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Ceballos agualimpia yapmaktadır. Killiam Navas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Boca Juniors de Cali futbol takımında oynamaktadır. Club Boca Juniors de Cali takımına - tarihinde katılmıştır. Killiam Navas'nin Club Boca Juniors de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Killiam Navas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Killiam Navas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Killiam Navas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Killiam Navas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Killiam Navas şuan Club Boca Juniors de Cali takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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