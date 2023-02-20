Jose Sanabria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Sanabria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Sanabria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Sanabria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Sanabria 26 Mart 1997 tarihinde Armenia şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da José Luis Sanabria Valencia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Sanabria Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Boca Juniors de Cali futbol takımında oynamaktadır. Club Boca Juniors de Cali takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Sanabria'nin Club Boca Juniors de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Sanabria Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Sanabria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Sanabria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Sanabria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Atlético FC

1 Şubat 2022 yılında Dep. Coopsol

7 Temmuz 2022 yılında CBJ Cali

Jose Sanabria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Sanabria şuan Club Boca Juniors de Cali takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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