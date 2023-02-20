Jean Vallejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Vallejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Vallejo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Vallejo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Vallejo 13 Mart 2003 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jean Pierre Vallejo Herrera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Vallejo Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Boca Juniors de Cali futbol takımında oynamaktadır. Club Boca Juniors de Cali takımına - tarihinde katılmıştır. Jean Vallejo'nin Club Boca Juniors de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jean Vallejo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Vallejo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jean Vallejo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Vallejo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Vallejo şuan Club Boca Juniors de Cali takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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