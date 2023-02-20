Bairon Escobar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bairon Escobar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bairon Escobar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bairon Escobar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bairon Escobar 23 Mart 2000 tarihinde Palmira şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Bairon Escobar Sabogal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bairon Escobar Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Ceballos agualimpia yapmaktadır. Bairon Escobar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Boca Juniors de Cali futbol takımında oynamaktadır. Club Boca Juniors de Cali takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bairon Escobar'nin Club Boca Juniors de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bairon Escobar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bairon Escobar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bairon Escobar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bairon Escobar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Uni. Popayán

1 Temmuz 2019 yılında CBJ Cali

1 Ocak 2022 yılında Cortuluá

15 Temmuz 2022 yılında CBJ Cali

Bairon Escobar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bairon Escobar şuan Club Boca Juniors de Cali takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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