Juan Jose Nino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Jose Nino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Jose Nino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Jose Nino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Jose Nino 23 Haziran 2003 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan José Niño Bedoya şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Jose Nino Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Jose Nino, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Boca Juniors de Cali futbol takımında oynamaktadır. Club Boca Juniors de Cali takımına - tarihinde katılmıştır. Juan Jose Nino'nin Club Boca Juniors de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Jose Nino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Jose Nino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Jose Nino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Jose Nino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Jose Nino şuan Club Boca Juniors de Cali takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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