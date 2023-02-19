Guillermo Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guillermo Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guillermo Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guillermo Gomez 28 Haziran 1996 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Guillermo Enrique Gómez Tovar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guillermo Gomez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Boca Juniors de Cali futbol takımında oynamaktadır. Club Boca Juniors de Cali takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Guillermo Gomez'nin Club Boca Juniors de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guillermo Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guillermo Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guillermo Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guillermo Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Cortuluá

7 Temmuz 2022 yılında CBJ Cali

Guillermo Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guillermo Gomez şuan Club Boca Juniors de Cali takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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