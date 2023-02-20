Daniel Hurtado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Hurtado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Hurtado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Hurtado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Hurtado 4 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Hurtado Chica şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Hurtado Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini La Diez yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Boca Juniors de Cali futbol takımında oynamaktadır. Club Boca Juniors de Cali takımına - tarihinde katılmıştır. Daniel Hurtado'nin Club Boca Juniors de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Hurtado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Hurtado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Hurtado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Hurtado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Hurtado şuan Club Boca Juniors de Cali takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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