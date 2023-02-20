Oswaldo Balanta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oswaldo Balanta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oswaldo Balanta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oswaldo Balanta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oswaldo Balanta 4 Şubat 2002 tarihinde Santander de Quilichao şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Oswaldo José Balanta Yanten şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oswaldo Balanta Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oswaldo Balanta, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Boca Juniors de Cali futbol takımında oynamaktadır. Club Boca Juniors de Cali takımına - tarihinde katılmıştır. Oswaldo Balanta'nin Club Boca Juniors de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oswaldo Balanta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oswaldo Balanta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oswaldo Balanta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oswaldo Balanta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oswaldo Balanta şuan Club Boca Juniors de Cali takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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