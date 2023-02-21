Adam Vlkanova kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Vlkanova Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Vlkanova adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Vlkanova Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Vlkanova 4 Eylül 1994 tarihinde Hradec Králové şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Adam Vlkanova şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Vlkanova Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Adam Vlkanova, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Plzen futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Plzen takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Vlkanova'nin FC Viktoria Plzen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Adam Vlkanova Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Vlkanova isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Adam Vlkanova Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Vlkanova futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2013 yılında Bohemians Prag

6 Şubat 2014 yılında Hradec Kralove

7 Şubat 2014 yılında Bohemians Prag

30 Haziran 2014 yılında Hradec Kralove

15 Ağustos 2014 yılında Caslav

31 Aralık 2014 yılında Hradec Kralove

30 Ağustos 2022 yılında Viktoria Plzen

Adam Vlkanova Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Vlkanova şuan FC Viktoria Plzen takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adam Vlkanova Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Nový Hradec Králové (2000 - 2004)FC Hradec Králové (2004 - 2007)FC Olympia Hradec Králové (2007 - 2013)

Çek Cumhuriyeti takımında 15 numaralı formasıyla 9 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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