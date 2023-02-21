Radim Reznik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radim Reznik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Radim Reznik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Radim Reznik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Radim Reznik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radim Reznik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Radim Reznik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radim Reznik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radim Reznik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radim Reznik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radim Reznik 20 Ocak 1989 tarihinde Český Těšín şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Radim Řezník şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radim Reznik Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Radim Reznik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Plzen futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Plzen takımına 1 Eylül 2011 tarihinde katılmıştır. Radim Reznik'nin FC Viktoria Plzen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Radim Reznik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Radim Reznik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Radim Reznik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radim Reznik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Ostrava U19

1 Ocak 2007 yılında Banik Ostrava

1 Eylül 2011 yılında Viktoria Plzen

8 Ocak 2021 yılında Mlada Boleslav

30 Haziran 2021 yılında Viktoria Plzen

Radim Reznik kimdir

Radim Reznik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radim Reznik şuan FC Viktoria Plzen takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Těrlicko (1998-1999), FC Karviná (1999-2001), FC Baník Ostrava (2001-2006)

Radim Reznik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti takımında 2 numaralı formasıyla 3 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Radim Reznik nereli

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