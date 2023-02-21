Jan Sykora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Sykora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jan Sykora kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jan Sykora ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jan Sykora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Sykora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jan Sykora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Sykora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Sykora adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Sykora Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Sykora 29 Aralık 1993 tarihinde Plzeň şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Sýkora şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Sykora Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jan Sykora, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Plzen futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Plzen takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Sykora'nin FC Viktoria Plzen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jan Sykora Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jansykora93/

Jan Sykora Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Sykora isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.60 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jan Sykora Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Sykora futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2013 yılında Sparta Prag

1 Temmuz 2014 yılında Zbrojovka Brno

30 Haziran 2015 yılında Sparta Prag

2 Temmuz 2015 yılında Slovan Liberec

9 Ocak 2017 yılında Slavia Prag

22 Şubat 2019 yılında Slovan Liberec

30 Haziran 2019 yılında Slavia Prag

1 Temmuz 2019 yılında Jablonec

31 Temmuz 2020 yılında Slavia Prag

24 Ağustos 2020 yılında Lech Poznan

27 Ağustos 2021 yılında Viktoria Plzen

30 Haziran 2022 yılında Lech Poznan

6 Temmuz 2022 yılında Viktoria Plzen

Jan Sykora kimdir

Jan Sykora Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Sykora şuan FC Viktoria Plzen takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Švihov (2000 - 2003)
TJ Přeštice (2003 - 2004)
FC Viktoria Plzeň (2005 - 2011)

Jan Sykora Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti takımında 18 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jan Sykora nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Eldar Sehic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eldar Sehic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eldar Sehic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eldar Sehic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yegor Demchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yegor Demchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yegor Demchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yegor Demchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michal Frydrych kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Frydrych Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michal Frydrych kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Frydrych Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vyacheslav Tankovskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vyacheslav Tankovskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vyacheslav Tankovskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vyacheslav Tankovskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!