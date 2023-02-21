Jan Sykora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Sykora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Sykora adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Sykora Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Sykora 29 Aralık 1993 tarihinde Plzeň şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Sýkora şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Sykora Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jan Sykora, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Plzen futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Plzen takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Sykora'nin FC Viktoria Plzen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jan Sykora Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jansykora93/

Jan Sykora Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Sykora isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.60 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jan Sykora Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Sykora futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2013 yılında Sparta Prag

1 Temmuz 2014 yılında Zbrojovka Brno

30 Haziran 2015 yılında Sparta Prag

2 Temmuz 2015 yılında Slovan Liberec

9 Ocak 2017 yılında Slavia Prag

22 Şubat 2019 yılında Slovan Liberec

30 Haziran 2019 yılında Slavia Prag

1 Temmuz 2019 yılında Jablonec

31 Temmuz 2020 yılında Slavia Prag

24 Ağustos 2020 yılında Lech Poznan

27 Ağustos 2021 yılında Viktoria Plzen

30 Haziran 2022 yılında Lech Poznan

6 Temmuz 2022 yılında Viktoria Plzen

Jan Sykora Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Sykora şuan FC Viktoria Plzen takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jan Sykora Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Švihov (2000 - 2003)TJ Přeštice (2003 - 2004)FC Viktoria Plzeň (2005 - 2011)

Çek Cumhuriyeti takımında 18 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 4 gol atmıştır.

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