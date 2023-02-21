Tomas Chory kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Chory Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Chory adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Chory Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Chory 26 Ocak 1995 tarihinde Olomouc şehrinde doğmuştur. 1,99 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Chorý şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Chory Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nehoda Sport yapmaktadır. Tomas Chory, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Plzen futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Plzen takımına 4 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Tomas Chory'nin FC Viktoria Plzen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Tomas Chory Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Chory isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tomas Chory Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Chory futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Sigma Olomouc

4 Ocak 2018 yılında Viktoria Plzen

5 Ekim 2020 yılında Zulte Waregem

30 Haziran 2021 yılında Viktoria Plzen

Tomas Chory Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Chory şuan FC Viktoria Plzen takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tomas Chory Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Hanácká Slavia Kroměříž (2001-2004), SK Sigma Olomouc (2004-2013)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 23 numaralı formasıyla 13 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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