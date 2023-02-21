Ludek Pernica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ludek Pernica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ludek Pernica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ludek Pernica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ludek Pernica 16 Haziran 1990 tarihinde Boskovice şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Luděk Pernica şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ludek Pernica Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nehoda Sport yapmaktadır. Ludek Pernica, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Plzen futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Plzen takımına 11 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Ludek Pernica'nin FC Viktoria Plzen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ludek Pernica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ludek Pernica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ludek Pernica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ludek Pernica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FCZ Brno B

1 Nisan 2010 yılında 1. FC Brno

1 Temmuz 2014 yılında FK Jablonec

11 Ocak 2018 yılında Viktoria Plzen

12 Ocak 2018 yılında Jablonec

30 Haziran 2018 yılında Viktoria Plzen

8 Ocak 2021 yılında Zbrojovka Brno

30 Haziran 2021 yılında Viktoria Plzen

Ludek Pernica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ludek Pernica şuan FC Viktoria Plzen takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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