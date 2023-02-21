Milan Havel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Havel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Havel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Havel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Havel 7 Ağustos 1994 tarihinde Benešov şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Milan Havel şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Havel Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Milan Havel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Plzen futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Plzen takımına 13 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Milan Havel'nin FC Viktoria Plzen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Milan Havel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Havel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Milan Havel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Havel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2013 yılında Bohemians 1905

13 Temmuz 2017 yılında Viktoria Plzen

3 Eylül 2019 yılında Bohemians 1905

31 Aralık 2019 yılında Viktoria Plzen

Milan Havel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Havel şuan FC Viktoria Plzen takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Milan Havel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bohemians Praha 1905 (2000 - 2013)

Çek Cumhuriyeti takımında 13 numaralı formasıyla 8 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 19 numaralı formasıyla 12 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.