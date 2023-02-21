Erik Jirka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Jirka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Erik Jirka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Erik Jirka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Erik Jirka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Jirka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Erik Jirka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Jirka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Jirka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Jirka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Jirka 19 Eylül 1997 tarihinde Trnava şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Erik Jirka şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Jirka Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Adrian Lucan yapmaktadır. Erik Jirka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Plzen futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Plzen takımına 11 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Erik Jirka'nin FC Viktoria Plzen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Erik Jirka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik Jirka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Erik Jirka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Jirka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Spartak Trnava

14 Ocak 2019 yılında Kızılyıldız

4 Temmuz 2019 yılında Radnicki Nis

31 Aralık 2019 yılında Kızılyıldız

10 Ocak 2020 yılında Górnik Zabrze

20 Temmuz 2020 yılında Kızılyıldız

11 Ağustos 2020 yılında CD Mirandés

30 Haziran 2021 yılında Kızılyıldız

17 Temmuz 2021 yılında Real Oviedo

11 Ağustos 2022 yılında Viktoria Plzen

Erik Jirka kimdir

Erik Jirka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Jirka şuan FC Viktoria Plzen takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Spartak Trnava (-2016)

Erik Jirka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovakya takımında 18 numaralı formasıyla 1 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Slovakya U19 takımında 8 numaralı formasıyla 7 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U18 takımında 8 numaralı formasıyla 23 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Erik Jirka nereli

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