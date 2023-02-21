Rafiu Durosinmi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafiu Durosinmi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafiu Durosinmi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafiu Durosinmi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafiu Durosinmi 1 Ocak 2003 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Rafiu Adekunle Durosinmi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafiu Durosinmi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MMELL Sports Company yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Plzen futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Plzen takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rafiu Durosinmi'nin FC Viktoria Plzen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rafiu Durosinmi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafiu Durosinmi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafiu Durosinmi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafiu Durosinmi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Mart 2021 yılında Karvina U19

1 Ocak 2022 yılında Karvina

9 Ocak 2023 yılında Viktoria Plzen

30 Haziran 2023 yılında Karvina

Rafiu Durosinmi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafiu Durosinmi şuan FC Viktoria Plzen takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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