Vaclav Pilar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vaclav Pilar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vaclav Pilar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vaclav Pilar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vaclav Pilar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vaclav Pilar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vaclav Pilar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vaclav Pilar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vaclav Pilar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vaclav Pilar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vaclav Pilar 13 Ekim 1988 tarihinde Chlumec nad Cidlinou şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Václav Pilař şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vaclav Pilar Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESAM yapmaktadır. Vaclav Pilar, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Plzen futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Plzen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vaclav Pilar'nin FC Viktoria Plzen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vaclav Pilar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vaclav Pilar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vaclav Pilar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vaclav Pilar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağustos 1996 yılında N. Bydzov Alt.

12 Ağustos 2003 yılında H. Kralove Jgd

1 Temmuz 2004 yılında Hr. Kralove U17

1 Temmuz 2005 yılında Hr. Kralove U19

1 Temmuz 2006 yılında Hradec Kralove

1 Temmuz 2011 yılında Viktoria Plzen

30 Haziran 2012 yılında Hradec Kralove

1 Temmuz 2012 yılında Wolfsburg

1 Temmuz 2013 yılında Freiburg

30 Haziran 2014 yılında Wolfsburg

1 Temmuz 2014 yılında Viktoria Plzen

30 Haziran 2015 yılında Wolfsburg

1 Temmuz 2015 yılında Viktoria Plzen

22 Şubat 2018 yılında Slovan Liberec

30 Haziran 2018 yılında Viktoria Plzen

4 Temmuz 2018 yılında Sigma Olomouc

3 Ağustos 2020 yılında Jablonec

1 Temmuz 2022 yılında Viktoria Plzen

Vaclav Pilar kimdir

Vaclav Pilar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vaclav Pilar şuan FC Viktoria Plzen takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SK Převýšov (1995-1996), RMSK Cidlina Nový Bydžov (1996-2003), FC Hradec Králové (2003-2006)

Vaclav Pilar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti takımında 12 numaralı formasıyla 4 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 5 gol atmıştır.

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Vaclav Pilar nereli

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