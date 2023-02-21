Marko Alvir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Alvir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Alvir kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marko Alvir ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Marko Alvir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Alvir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Alvir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Alvir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Alvir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Alvir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Alvir 19 Nisan 1994 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Alvir Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Irfan Redžepagić yapmaktadır. Marko Alvir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Plzen futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Plzen takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Marko Alvir'nin FC Viktoria Plzen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Alvir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Alvir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Marko Alvir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Alvir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağustos 2008 yılında NK Zagreb Alt.

1 Temmuz 2009 yılında NK Zagreb U17

23 Temmuz 2010 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2011 yılında Din. Zagreb U19

22 Kasım 2013 yılında Atl. Madrid C

1 Temmuz 2015 yılında NK Domzale

1 Ocak 2017 yılında Slavia Prag

31 Ağustos 2017 yılında NK Domzale

31 Mayıs 2018 yılında Slavia Prag

1 Temmuz 2018 yılında Slavia Prag B

1 Temmuz 2019 yılında 1.FK Příbram

31 Aralık 2019 yılında Slavia Prag B

1 Ocak 2020 yılında Viktoria Plzen

8 Ocak 2021 yılında C. Budejovice

30 Haziran 2021 yılında Viktoria Plzen

6 Temmuz 2021 yılında NK Maribor

30 Haziran 2022 yılında Viktoria Plzen

Marko Alvir kimdir

Marko Alvir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Alvir şuan FC Viktoria Plzen takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Marko Alvir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U19 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marko Alvir nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Eldar Sehic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eldar Sehic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eldar Sehic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eldar Sehic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yegor Demchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yegor Demchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yegor Demchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yegor Demchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michal Frydrych kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Frydrych Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michal Frydrych kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Frydrych Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vyacheslav Tankovskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vyacheslav Tankovskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vyacheslav Tankovskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vyacheslav Tankovskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!