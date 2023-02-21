Marko Alvir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Alvir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Alvir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Alvir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Alvir 19 Nisan 1994 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Alvir Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Irfan Redžepagić yapmaktadır. Marko Alvir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Plzen futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Plzen takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Marko Alvir'nin FC Viktoria Plzen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Alvir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Alvir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Alvir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Alvir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağustos 2008 yılında NK Zagreb Alt.

1 Temmuz 2009 yılında NK Zagreb U17

23 Temmuz 2010 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2011 yılında Din. Zagreb U19

22 Kasım 2013 yılında Atl. Madrid C

1 Temmuz 2015 yılında NK Domzale

1 Ocak 2017 yılında Slavia Prag

31 Ağustos 2017 yılında NK Domzale

31 Mayıs 2018 yılında Slavia Prag

1 Temmuz 2018 yılında Slavia Prag B

1 Temmuz 2019 yılında 1.FK Příbram

31 Aralık 2019 yılında Slavia Prag B

1 Ocak 2020 yılında Viktoria Plzen

8 Ocak 2021 yılında C. Budejovice

30 Haziran 2021 yılında Viktoria Plzen

6 Temmuz 2021 yılında NK Maribor

30 Haziran 2022 yılında Viktoria Plzen

Marko Alvir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Alvir şuan FC Viktoria Plzen takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Marko Alvir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U19 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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