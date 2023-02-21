Jhon Mosquera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Mosquera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhon Mosquera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhon Mosquera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhon Mosquera 8 Mayıs 1990 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhon Édison Mosquera Rebolledo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhon Mosquera Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Jhon Mosquera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Plzen futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Plzen takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jhon Mosquera'nin FC Viktoria Plzen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jhon Mosquera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhon Mosquera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jhon Mosquera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhon Mosquera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında CD El Campello

1 Temmuz 2009 yılında Hércules CF B

1 Temmuz 2010 yılında Hércules CF

2 Temmuz 2010 yılında Villajoyosa CF

30 Haziran 2011 yılında Hércules CF

1 Temmuz 2011 yılında Jove Español

30 Haziran 2012 yılında Hércules CF

1 Temmuz 2012 yılında CD Alcoyano

30 Haziran 2013 yılında Hércules CF

1 Temmuz 2013 yılında Olímpic Xàtiva

30 Haziran 2014 yılında Hércules CF

1 Temmuz 2014 yılında Bohemians 1905

30 Haziran 2015 yılında Hércules CF

1 Temmuz 2015 yılında Bohemians 1905

1 Temmuz 2016 yılında Atl. Nacional

1 Şubat 2018 yılında Deportivo Cali

19 Şubat 2020 yılında Bohemians 1905

5 Ağustos 2020 yılında Slovan Liberec

1 Temmuz 2021 yılında Viktoria Plzen

Jhon Mosquera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhon Mosquera şuan FC Viktoria Plzen takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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