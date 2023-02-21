Jan Kopic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Kopic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Kopic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Kopic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Kopic 4 Haziran 1990 tarihinde Humpolec şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Kopic şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Kopic Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Int. Sport Management s.r.o. yapmaktadır. Jan Kopic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Plzen futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Plzen takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Jan Kopic'nin FC Viktoria Plzen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jan Kopic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Kopic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jan Kopic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Kopic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Jihlava

1 Temmuz 2010 yılında Caslav

31 Aralık 2010 yılında Jihlava

1 Temmuz 2011 yılında FK Jablonec

1 Temmuz 2015 yılında Viktoria Plzen

Jan Kopic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Kopic şuan FC Viktoria Plzen takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jan Kopic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Humpolec (1998–2004), FC Vysočina Jihlava (2004–2009)

Çek Cumhuriyeti takımında 19 numaralı formasıyla 3 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 3 gol atmıştır.

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