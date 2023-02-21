Libor Holik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Libor Holik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Libor Holik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Libor Holik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Libor Holik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Libor Holik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Libor Holik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Libor Holik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Libor Holik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Libor Holik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Libor Holik 12 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Libor Holík şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Libor Holik Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Adrian Lucan yapmaktadır. Libor Holik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Plzen futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Plzen takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Libor Holik'nin FC Viktoria Plzen ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Libor Holik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Libor Holik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Libor Holik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Libor Holik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Slovacko U19

3 Kasım 2015 yılında Slavia Prag B

1 Ocak 2016 yılında Slavia Prag

12 Ağustos 2016 yılında Karvina

30 Haziran 2017 yılında Slavia Prag

1 Eylül 2017 yılında Fastav Zlin

17 Şubat 2018 yılında Jihlava

30 Haziran 2018 yılında Fastav Zlin

8 Temmuz 2019 yılında Jablonec

17 Şubat 2022 yılında Viktoria Plzen

14 Ocak 2023 yılında Jablonec

15 Ocak 2023 yılında Viktoria Plzen

Libor Holik kimdir

Libor Holik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Libor Holik şuan FC Viktoria Plzen takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SK Záhorovice (2004 - 2006)
SK Slovácká Viktoria Bojkovice (2006 - 2007)
1.FC Slovácko (2007 - 2015)

Libor Holik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 4 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 2 numaralı formasıyla 2 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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Libor Holik nereli

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