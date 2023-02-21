Vaclav Jemelka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vaclav Jemelka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vaclav Jemelka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vaclav Jemelka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vaclav Jemelka 23 Haziran 1995 tarihinde Uničov şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Václav Jemelka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vaclav Jemelka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RBR SportConsult a.s. yapmaktadır. Vaclav Jemelka, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Plzen futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Plzen takımına 11 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Vaclav Jemelka'nin FC Viktoria Plzen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vaclav Jemelka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vaclav Jemelka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Vaclav Jemelka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vaclav Jemelka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Olomouc B

1 Temmuz 2016 yılında Sigma Olomouc

5 Ekim 2020 yılında OH Leuven

30 Haziran 2021 yılında Sigma Olomouc

11 Ağustos 2022 yılında Viktoria Plzen

Vaclav Jemelka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vaclav Jemelka şuan FC Viktoria Plzen takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vaclav Jemelka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Uničov (2002-2013), SK Sigma Olomouc (2013-2014)

Çek Cumhuriyeti takımında 6 numaralı formasıyla 7 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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